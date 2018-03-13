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عبد الله السعيد يجدد تعاقده مع الأهلي المصري

المصدر:
  • د ب ا
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جدد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري تعاقده مع النادي رسمياً لمدة ثلاثة مواسم، لينهي أزمة تجديده مع الفريق التي أثيرت خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك بعد الجلسة التي جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي اليوم بحضور عبد العزيز عبد الشافي زيزو المدير الرياضي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وحسام غالي قائد الفريق.

ونجح مسؤولو الأهلي في إقناع السعيد بالتجديد بعد فترة مفاوضات طويلة بعد التوصل لاتفاق مالي بين الطرفين وتحقيق طلبات اللاعب.

كان الأهلي أعلن صباح أمس عن تجديد أحمد فتحي لاعب الفريق لمدة ثلاثة مواسم ليكون السعيد آخر اللاعبين في ملف التجديد بالنادي الأهلي.

 

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