أزارو فخور بالانضمام لمنتخب المغرب ويتطلع لمونديال روسيا

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالانضمام إلى المنتخب المغربي في معسكره المقبل الذي يخوض خلاله مباراتين ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح أزارو، في تصريحات صحافية أمس أن انضمامه للمنتخب المغربي جاء نتيجة المجهود الكبير الذي يبذله والمردود الفني الذي يقدمه مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار اللاعب المغربي إلى أن عودته للانضمام للمنتخب المغربي في هذا التوقيت، تعد دافعاً وحافزاً كبيرين له للمزيد من التألق، من أجل المشاركة في كـأس العالم، كاشفاً عن رغبته في التألق بالمونديال وإحراز هدفه الأول خلال مشاركته الأولى بهذا الحدث الكبير

ووجه أزارو الشكر لناديه على مساعدته له خلال الفترة الماضية من خلال ثقته الكبيرة في إمكانياته، واعتماده عليه بشكل أساسي وإمداده بالكثير من النصائح الفنية التي ساعدته على الظهور بهذا الشكل المميز.