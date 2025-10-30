الترجي يعود للانتصارات بثنائية أمام البنزرتي بالدوري التونسي



استعاد الترجي التونسي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم، وحقق الترجي انتصاراً ثميناً ومستحقاً 2-0 على ضيفه البنزرتي، اليوم الخميس، في المرحلة الـ11 للمسابقة.



وافتتح كوسيلة بوعاليا التسجيل للترجي في الدقيقة 41، قبل أن يقضي أشرف الجبري على آمال البنزرتي في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الأحمر والأصفر في الدقيقة 90.



وبذلك أعاد الترجي البسمة على وجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب تعادل الفريق بدون أهداف مع مضيفه الترجي الجرجيسي في المرحلة الماضية للمسابقة.



وارتفع رصيد الترجي، الذي صعد أخيراً لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب رحيمو البوركيني، إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة فقط خلف غريمه التقليدي الأفريقي، الذي يتربع على القمة، علماً بأن هذا هو فوزه السابع في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة.



في المقابل توقف رصيد البنزرتي، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.