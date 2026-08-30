الترجي التونسي يتلقى خسارة قاسية أمام شبيبة العمران بـ «االثلاثة»

تعرض الترجي التونسي لضربة قوية في الجولة الثانية من منافسات الرابطة التونسية لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام مضيفه شبيبة العمران بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الشاذلي زويتن. ودخل الترجي المواجهة بحثًا عن تحقيق الفوز، لكنه وجد نفسه متأخرًا في النتيجة مع نهاية الشوط الأول، بعدما نجحت شبيبة العمران في هز شباكه، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وحاول الترجي العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، إلا أن شبيبة العمران تمكن من تعزيز تقدمه، قبل أن تضيف هدفًا ثالثًا، لتصبح مهمة الفريق الضيف أكثر صعوبة.

ورغم محاولات الترجي تقليص الفارق، فإنه لم يتمكن من قلب الأمور، واكتفى بتسجيل هدف واحد، لتنتهي المواجهة بفوز شبيبة العمران بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة، يواصل شبيبة العمران مشواره في الجولة الثانية بانتصار ثمين، بينما تلقى الترجي خسارة مفاجئة ستفرض عليه إعادة ترتيب أوراقه في المباريات المقبلة.