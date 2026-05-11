بصاروخية الزعلوني.. الأفريقي يحتفل بلقب الدوري التونسي على حساب الترجي

سجل غيث الزعلوني هدفاً قاتلاً في اللحظات الأخيرة ليقود فريقه إلى الفوز 1- صفر والتتويج بلقب الدوري ‌التونسي الممتاز لكرة القدم ​بعد مواجهة مثيرة أمام غريمه الترجي، أمس، ورفع النادي الأفريقي رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد الترجي عند 60 نقطة في المركز الثاني، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم. ووضع الأفريقي حداَ لعقد كامل من الغياب عن منصة التتويج، إذ يعود آخر لقب دوري أحرزه الفريق إلى موسم 2014-2015.



انطلقت المباراة بإيقاع حذر، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق الأولى، مع أفضلية نسبية للترجي في الاستحواذ ومحاولات بناء الهجمات. وجاء أول تهديد عبر ركلة ركنية للنادي الأفريقي في الدقيقة الرابعة من دون خطورة تُذكر، قبل أن ⁠يرد الترجي برأسية للاعب محمد بن حميدة في الدقيقة 17، تصدى لها الحارس مهيب الشامخ بنجاح.



وحاول حمزة الخضراوي تهديد مرمى الترجي في الدقيقة 24 لصالح النادي الأفريقي، لكن تسديدته علت العارضة، قبل أن يضيع فراس شواط فرصة خطيرة في الدقيقة 27 إثر تدخل حاسم من الحارس أمان الله مميش.

واصل الترجي ضغطه وهدد المرمى في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة كسيلة بوعالية في الدقيقة 33، من دون ‌أن ينجح في كسر التعادل.



وفي الدقيقة 37، أطلق أيمن الحرزي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تألق مميش في التصدي لها، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي عقب محاولة أخيرة من فلوريان دانهو.

ومع بداية الشوط الثاني، رفع الترجي نسق أدائه، وسدد معز الحاج علي كرة خطيرة في الدقيقة 56 مرت بمحاذاة ‌القائم.



ورد النادي الأفريقي بمحاولة خطيرة عبر حمزة الخضراوي، غير أن المدافع محمد أمين توجاي تدخل في ‌الوقت المناسب وأبعد الخطر. وكاد فراس شواط أن يمنح التقدم في الدقيقة 57، لكن محمد بن علي أنقذ الموقف بتدخل حاسم داخل ‌منطقة الجزاء.

وتواصلت الفرص من الجانبين، حيث أهدر حسام ‌الحاج علي فرصة محققة برأسية في الدقيقة 60، قبل أن يرد النادي الأفريقي بهجمة خطيرة في الدقيقة 73 عبر عرضية غيث الزعلوني، تصدى لها الحارس مميش بثبات.



وفي الدقيقة 83، أهدر يان ساس فرصة ​محققة للترجي بعدما مرت رأسيته فوق العارضة، ‌في واحدة من أخطر فرص المباراة. وخلال الدقائق ​الأخيرة، واصل مهيب الشامخ تألقه بتصديات حاسمة، لا سيما أمام ⁠تسديدة قوية من البديل يان ساس.

وقبل صفارة النهاية، خطف الزعلوني هدف الفوز في الوقت القاتل، ليمنح النادي الأفريقي انتصارا تاريخيا ويتوج بلقب البطولة هذا الموسم. وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة سريعة قادها البديل الصادق قديدة ومرر عرضية مثالية للزعلوني الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك. وأكمل النادي الأفريقي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد البديل فيليب كينزومبي إثر حصوله على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

أسطورة

* البنزرتي يعزز أسطورته التدريبية وأضاف المخضرم فوزي البنزرتي «76 عاما» مدرب الأفريقي إنجازا جديدا إلى سجله التدريبي الحافل بالألقاب المحلية والقارية التي حققها مع عدد من الأندية العربية والأفريقية. وكان البنزرتي قد حصد 11 لقبا خلال فتراته المختلفة مع الترجي، بواقع خمسة ألقاب في الدوري التونسي الممتاز أعوام 1994 و2003 و2009 و2010 و2017، إلى جانب لقب كأس ‌السوبر التونسية عام 1994، ودوري أبطال أفريقيا عام 1994، وكأس السوبر الأفريقية عام 1995، فضلا عن تتويجه بثلاثة ألقاب في كأس العرب للأندية الأبطال في أعوام 1993 و2009 و2017.

كما حقق ​المدرب التونسي ثمانية ألقاب مع النجم الساحلي، كان أبرزها أربعة ألقاب في الدوري التونسي الممتاز، ولقبان في كأس الكونفدرالية الأفريقية، إضافة إلى كأس تونس وكأس السوبر التونسية. وأضاف البنزرتي إلى مسيرته الزاخرة لقبا جديدا في الدوري التونسي الممتاز مع النادي الأفريقي، بعدما سبق له أيضا قيادة الفريق لبلوغ نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2011. وخارج تونس، ترك البنزرتي بصمته مع نادي الوداد المغربي، حيث توج بثلاثة ألقاب، بينها لقبان في البطولة المغربية ولقب ​كأس السوبر الأفريقية، كما قاد الرجاء المغربي إلى بلوغ ‌نهائي كأس العالم للأندية عام 2013.