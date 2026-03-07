الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي بفوز صعب على مستقبل المرسى

عزز فريق الترجي صدارته لجدول ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه مستقبل المرسى بنتيجة 1 - 0 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة، اليوم السبت.

أحرز حمزة الجيلاصي هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة 10 من المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس.

بهذا الفوز يرفع الترجي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الأفريقي صاحب المركز الثاني الذي سيحل ضيفا على اتحاد بن قردان، الأحد.

ويرفع هذا الفوز من معنويات الترجي قبل أن يستضيف الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

أما مستقبل المرسى تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، تعادل نجم المتلوي مع ضيفه الأولمبي الباجي بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة.

رفع نجم المتلوي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بينما يقبع الأولمبي الباجي في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.