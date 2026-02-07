الكرة التونسية تنعى نجمها السابق المساكني

نعتت الأوساط الرياضية التونسية اللاعب الدولي السابق منذر المساكني، الذي توفي مساء الجمعة إثر وعكة صحية مفاجئة، مخلفًا حالة من الحزن في الوسط الكروي، وهو والد نجم المنتخب التونسي والترجي الرياضي يوسف المساكني، وإيهاب المساكني اللاعب السابق للترجي الرياضي والنجم الساحلي.

وُلد منذر المساكني في 11 سبتمبر 1960، وبدأ مسيرته الكروية مبكرًا مع فريق الأولمبي للنقل خلال موسم 1972-1973، حيث برز منذ صغره كلاعب وسط هجومي يمتلك مهارات فنية لافتة. وفي عام 1977 قاد فريقه للتتويج بكأس تونس للناشئين، ما مهّد الطريق لتصعيده إلى الفريق الأول، حيث لعب إلى جانب شقيقه محمد المساكني.

وخاض المساكني أول مباراة له مع الفريق الأول للأولمبي للنقل خلال موسم 1980-1981، قبل أن يساهم لاحقًا في قيادته لإحراز كأس تونس موسم 1987-1988، ليكرّس مكانته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط الذين أنجبتهم الكرة التونسية.

وأمام هذا التألق، تلقى المساكني دعوة للانضمام إلى منتخب تونس من المدرب مختار التليلي، وشارك في أول مباراة دولية له أمام منتخب كوت ديفوار عام 1988، ليبدأ مسيرة دولية مع “نسور قرطاج”.

وفي عام 1992 أنهى مشواره مع الأولمبي للنقل وانتقل إلى الملعب التونسي، قبل أن ينضم في العام التالي إلى النادي الصفاقسي، ثم التحق بصفوف الترجي الرياضي عام 1994، حيث واصل مسيرته قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في منتصف التسعينات.

ويُعد الراحل أحد الأسماء البارزة في تاريخ الكرة التونسية، حيث ترك بصمة واضحة سواء مع الأندية التي دافع عن ألوانها أو مع المنتخب الوطني، فيما عبّرت شخصيات رياضية وجماهيرية عن تعازيها لعائلته وللأسرة الرياضية التونسية.