الأفريقي يتصدر الدوري التونسي بفوزه على البنزرتي

اعتلى الأفريقي صدارة ‌الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1- 0 على البنزرتي ليعود بهذا إلى درب الانتصارات.

وجاء هدف المباراة ⁠الوحيد في الدقيقة 51 من توقيع فراس شواط. وكان الأفريقي قد اكتفى بالتعادل ⁠السلبي مع الترجي الجرجيسي في الجولة الماضية ليبتعد عن الصدارة.

لكن الفوز على البنزرتي أعاده إلى ​القمة منفردا برصيد 41 ​نقطة من 19 ​مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام ‌الترجي، الذي ‌خاض ⁠18 لقاء.

وفي مباراة أقيمت في نفس التوقيت، فاز شبيبة القيروان 1- 0 على الأولمبي الباجي ​بهدف ​غيسلان رمضان في الدقيقة 15.

بهذا الفوز يرتفع رصيد شبيبة ‍القيروان إلى 17 نقطة في المركز 13 بفارق نقطتين ومركز واحد أمام الأولمبي الباجي.

وتعادل اتحاد بنقردان سلبيا مع ‍ضيفه الترجي الجرجيسي ليصل صاحب الأرض إلى النقطة 24 في المركز الثامن، بينما يحتل منافسه المركز السادس برصيد 26 نقطة.