بعد رحيله عن الدوري السعودي.. عمر السومة ينضم إلى نادٍ سوري

أعلن نادي الوحدة السوري لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع الهداف السوري المخضرم عمر السومة، بعد انتهاء تجربته مع نادي الحزم السعودي.

وقال نادي الوحدة في بيان نشره على حسابه في موقع "إنستغرام"، إن السومة وقع عقدا لمدة موسمين، في واحدة من أبرز صفقات الكرة السورية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف: "اسم كبير… صفقة كبيرة… وطموح أكبر للبرتقالي، السومة في دمشق… السومة وحداوي".

وتأتي عودة السومة (37 عاما) إلى الدوري السوري من بوابة نادي الوحدة، بعد رحلة احترافية حافلة في الملاعب العربية، بدأها مع نادي الفتوة السوري، قبل أن ينتقل عام 2011 إلى القادسية الكويتي.

وفي عام 2014، انضم السومة إلى الأهلي السعودي حيث حقق أرقام قياسية وتاريخية.

ثم انتقل المهاجم السوري للعب في صفوف العربي القطري (2022–2025)، وارتدى بعدها قمصان عدة أندية سعودية هي العروبة والحزم، إلى جانب تجربة قصيرة مع الوداد المغربي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، ليحط الرحال أخيرا في الدوري المحلي عبر نادي الوحدة.