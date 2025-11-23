مدرب المنتخب السوداني: هدفنا التتويج بكأس العرب في الدوحة



أعلن الغاني جيمس كواسي أبياه، المدير الفني للمنتخب السوداني لكرة القدم، حالة طوارئ خاصة في معسكر «صقور الجديان»، قبل المباراة المرتقبة أمام لبنان في الملحق المؤهل لكأس العرب، مؤكداً ثقته في عبور المنتخب اللبناني إلى مرحلة المجموعات، موضحاً أن تطلعات منتخب السودان تتعدى مجرد المشاركة وتستهدف التتويج باللقب، مشيراً إلى أن البطولة تمثل أهمية كبيرة وتحدياً قوياً لجميع المنافسين من المنتخبات العربية التي تمثل القارتين الأفريقية والآسيوية.

وأكد المدرب الغاني، أن منتخب السودان أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب العربي، برغم صعوبة المهمة وقوة التحدي في ظل وجود منتخبات عريقة تملك الخبرة كما هو الحال بالنسبة لمنتخبات شمال أفريقيا والمنتخبات الآسيوية، وقال: ينبغي أن نقاتل بقوة أكبر لتجاوز منافسين أقوياء مثل المغرب ومصر والجزائر وتونس والتي تقدمت بصورة كبيرة في التصنيف العالمي، كما لا ينبغي أن ننسى منتخبات آسيوية نجحت في الوصول لكأس العالم مثل السعودية وقطر.



وتغادر اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة بعثة منتخب «صقور الجديان» للقاء المنتخب اللبناني 26 نوفمبر الجاري على ملعب نادي الغرافة القطري باستاد ثاني بن جاسم، في فاصلة الملحق المؤهل لـ «كأس العرب FIFA قطر 2025»، وذلك بعد أن أنهى معسكره التحضيري الذي أقامه بمسقط بسلطنة عمان وخاض فيها عدداً من التجارب الودية تحت قيادة مدربه الغاني كواسي أبياه، وفي حال تأهله سيلعب منتخب السودان ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه الجزائر حامل اللقب، والعراق والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي.



ويترقب الشارع الرياضي السوداني ظهوراً قوياً للمنتخب الوطني في المنافسة العربية للتعويض عن خيبة الأمل في التأهل لكأس العالم رغم الظهور المتميز في التصفيات.



ويحظى المدرب كواسي أبياه، الذي يستمر في قيادة الجهاز الفني للمنتخب السوداني للعام الثالث على التوالي بثقة كبيرة في الشارع الرياضي بالسودان بعد أن قاد المنتخب لظهور متميز في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 إذ حقق انتصارات متتالية على منتخبات أفريقية كبيرة أهلته لتصدر مجموعته حتى مراحل متأهلة من التصفيات قبل أن تنتكس جهوده في آخر ثلاث مباريات ويفقد فرصة تاريخية لبلوغ نهائيات المونديال العالمي لأول مرة في تاريخه.