قمة الكرة السودانية.. رحلة البحث عن دوري تصل إلى كيجالي



قرر فريقا قمة كرة القدم السودانية الهلال والمريخ المشاركة في الدوري الرواندي الممتاز لكرة القدم بعد تلقيهما موافقة اتحاد الكرة برواندا، وبينما سافرت بعثة الهلال بالفعل إلى كيجالي العاصمة الرواندية في انتظار الإعلان عن روزنامة الدوري هناك، وتقرر أن يغادر المريخ إلى كيجالي في الخامس من شهر نوفمبر الجاري عبر الخطوط التركية بقائمة تضم 29 لاعباً إلى جانب الأطقم الفنية والإدارية والطبية.



ويبحث الفريقان عن أجواء تنافسية بعيداً عن أجواء الحرب الدائرة في السودان، وبينما خرج المريخ من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ستكون تجربة خوض منافسات الدوري الرواندي أكثر فائدة لغريمه التقليدي الهلال الذي تأهل لمرحلة المجموعات للبطولة القارية على حساب فريق نادي البوليس الكيني بالفوز عليه 4 - 1 في مجموع المباراتين.



وسبق للفريقين أن شاركا في الدوري الموريتاني في إطار سياسة الناديين لمتابعة نشاطهما برغم التكلفة العالية والمرهقة مالياً وبدنياً ومعنوياً في تنقلهما بين البلدان الأفريقية.