الفتح بعشرة لاعبين يلحق الخسارة الأولى بالأهلي في الدوري السعودي

تعثر الأهلي بخسارته الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك على يد الفتح الذي حقق انتصار مثير بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت بالأحساء ضمن الجولة رقم 11 من المسابقة.

ورفع الفتح رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 19 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف التعاون الثالث والهلال الوصيف، وبفارق ثماني نقاط خلف النصر المتصدر.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 22 عن طريق فالنتين أتانجانا، ثم أدرك الفتح التعادل في الدقيقة 43 عن طريق ماتياس فارغاس.

وفي الدقيقة 47 سجل فارغاس الهدف الثاني له ولفريقه، وشهدت المباراة إكمال الفتح للقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سفيان بن دبكة في الدقيقة 55.