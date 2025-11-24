رونالدو.. «الدهن في العتاقي»



ماذا تفعل يا ابن الـ41 عاماً.. ما زلت مصراً على انتزاع الآهات ورسم الدهشة على وجوه عشاق الساحرة المستديرة في كل أرجاء المعمورة.. ما زلت مصراً على رؤية «تيفو» يحمل صورتك في مدرجات الجماهير وعبارات تخلدك أسطورة في وقت غابت فيه الأساطير.. أيها البرتغالي القادم من جزيرة ماديرا التي أصبح اسمها على كل لسان.. «الدهن في العتاقي» العنوان الأمثل لك بعدما أشعلت من جديد مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية بعد هدفك الأخير المبدع.



الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.. وأمام 26 ألف متفرج.. الزمن سيعلن عن هدف أسطوري جديد بضربة مقصية في مرمى الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي، في لقطة وصفت بأنها واحد من أجمل أهداف الموسم، وامتداد جديد لمسيرة لا تعرف التوقف لمبدع لا يعترف بعدد السنين حتى لو بلغ سن الأربعين، ورصيده من الأهداف 954 هدفاً في مسيرة زاخرة وقد ينال شرف الوصول إلى 1000 هدف.. ما هذه الأرقام أيها «الدون».

هدف رونالدو الجديد حديث العالم.. الصحف العالمية لم تقف مكتوفة الأيدي.. هناك إبداع جديد ومقصية جديدة من لاعب ضد «الجاذبية» مع كل التقدير لـ«نيوتن».



ديلي ميل البريطانية قالت: «كريستيانو رونالدو يشعل حماسة الجماهير بتسديدة خلفية مذهلة في سن الأربعين، يعيد الزمن إلى الوراء ويذكّر بهدفه الأسطوري قبل 7 سنوات في مرمى يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 مع ريال مدريد». ماركا الإسبانية احتفت بالهدف، معتبرة أنه جاء بطريقة استثنائية، وكتبت «وسجل هدفه رقم 955 بهذه اللقطة الرائعة، إن لم تشاهد هدف كريستيانو رونالدو الأخير، فقد فاتك الكثير».

رونالدو الذي تربطه حالة من المودة مع جماهيره، يبدو أن هدفه الأخير أعجبه هو شخصياً، ليطل عبر موقعه الرسمي عبر «X» مخاطباً محبيه: «أفضل تعليق على فيديو الهدف يفوز». وحظي المنشور بـ3.6 ملايين مشاهدة، وأكثر من 13 ألف تعليق.. في مقصية جديدة قد يراها الكثيرون أروع من مقصية «الدون» في مرمى يوفنتوس.





