الهلال السعودي يمدد عقد الحارس بونو حتى 2028

رويترز

أعلن الهلال تمديد تعاقده مع ياسين بونو حتى عام 2028، ليستمر الحارس المغربي مع النادي المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لعامين إضافيين.



وانضم حارس المغرب، المولود في كندا، إلى الهلال عام 2023 قادماً من إشبيلية الإسباني، وكان من المفترض أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.



وكان بونو، الذي قاد المغرب لبلوغ المربع الذهبي لكأس العالم 2022 في إنجاز لا سابق له على المستويين الأفريقي والعربي، سبباً في تأهل الهلال لدور الثمانية من النسخة الأولى لكأس العالم للأندية الموسعة التي أقيمت في الولايات المتحدة الصيف الماضي.



وقال النادي السعودي في بيان: «أتمت شركة نادي الهلال إجراءات تمديد عقد حارس فريق الهلال المغربي ياسين بونو لمدة موسمين، وذلك حتى عام 2028».



وفاز الحارس (34 عاماً) بالدوري السعودي وكأس ملك السعودية عام 2024. وشارك في سبع مباريات بالمسابقات كافة هذا الموسم.



وساهم بونو في تأهل المغرب لكأس العالم 2026، إذ يتطلع للمشاركة للمرة الثالثة توالياً مع بلاده في النهائيات التي ستقام الصيف المقبل وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

