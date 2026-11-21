في مباراة سجّل فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثمّ أهدر ركلة جزاء، حسم الأهلي موقعته القوية والمؤجلة من المرحلة التاسعة للدوري السعودي لكرة القدم أمام غريمه وضيفه النصر 3 ـ 1. وسجل البرازيلي ويندرسون جالينو في الدقائق «45+1 و75» والإنجليزي إيفان توني «ق 71 من ركلة جزاء» أهداف الأهلي، فيما أحرز رونالدو هدف النصر الوحيد «ق 14»، فيما أهدر ركلة جزاء بعد أربع دقائق. ورغم الخسارة، واصل رونالدو تعبيد طريقه أمام تسطير إنجاز تاريخي ببلوغ الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، رافعاً رصيده إلى 986 هدفاً.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد النصر عند 28 نقطة في المركز الثالث. بدأت المباراة بإيقاع هجومي مرتفع من الجانبين، مع أفضلية نسبية للنصر الذي بادر بتهديد مرمى أصحاب الأرض عبر تسديدة للبرازيلي أنجيلو غابريال مرت بجوار القائم.

ونجح رونالدو في منح النصر التقدم بتسديدة أرضية متقنة استقرت في الزاوية اليمنى، مستفيداً من تمريرة حاسمة لمواطنه سامو كوستا «ق 14».

وحصل النصر على فرصة ذهبية لتعزيز تقدمه، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح عوض محسن إثر تعرضه للعرقلة من سعيد باعطية، لكن رونالدو أهدر الركلة بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر «ق 18».

وواصل «العالمي» ضغطه الهجومي، وسط تألق لافت من حارس الأهلي السنغالي إدوار مندي الذي تصدى لمحاولات خطيرة من عبدالله الحمدان ورونالدو. وعاد الأهلي تدريجياً إلى أجواء اللقاء، ونجح مدافعه التركي ميريح ديميرال في هز الشباك، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، إذ ألغي الهدف بعد العودة إلى فيديو الحكم المساعد «ق 34».

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، أهدر رونالدو فرصة لتعزيز تقدم فريقه بضربة رأسية من مسافة قريبة «ق 38»، قبل أن يرد توني بتسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم «39». وفي الوقت بدل الضائع، تصدى حارس النصر البرازيلي بينتو لرأسية خطيرة من ديميرال، قبل أن ينجح البرازيلي جالينو في إدراك التعادل للأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا، إثر تمريرة من توني «ق 45+1».

ودخل الفريقان الشوط الثاني باندفاع بدني واضح، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة من الحمدان على ديميرال فانبرى توني للركلة بنجاح، مانحاً الأهلي التقدم «ق 71».

ورد النصر بإجراء تبديل هجومي، بإشراك الفرنسي كينغسلي كومان بدلاً من عبدالله الخيبري، لكن الأهلي سرعان ما وجه ضربة جديدة لمنافسه. عزز إيبانيز غلة أصحاب الأرض بعدما حول عرضية جالينو من ركلة ركنية برأسية متقنة من مسافة قريبة «ق 75».

وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً واحتكاكات بدنية، أسفرت عن إشهار بطاقتين صفراوين في وجه لاعبي الأهلي زكريا هوساوي وإيبانيز، فيما تصدى بينتو لتسديدة زياد الجهني، قبل أن يهدر عبدالرحمن غريب فرصة أخيرة للنصر، بعدما مرت تسديدته بجوار القائم.