الهلال يُنهي تعاقده مع بنزيمة «بالتراضي»

أنهى الهلال وصيف بطل الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم الماضي، تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة «بالتراضي»، وقال الهلال في بيان مقتضب «ثمّنت شركة نادي الهلال ما قدّمه بنزيمة خلال مسيرته مع الفريق، وما أظهره من احترافية والتزام وروح قيادية، إلى جانب إسهاماته داخل الملعب وخارجه. وكان عقد بنزيمة «38 عاماً» ينتهي مع الهلال في يونيو 2027 بعدما انتقل إلى النادي في فبراير 2026 ضمن صفقة انتقال حر.

وكتب الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «أُسدل الستار على هذا الفصل أنا ممتن للهلال، ولزملائي في الفريق، وللجهاز الفني، وللجماهير، ولكل الأشخاص في النادي على اللحظات التي تشاركناها. أتمنى كل التوفيق للهلال في المستقبل».

ولعب نجم ريال مدريد الإسباني السابق، مع الاتحاد منذ يونيو 2023 بعقد لثلاثة أعوام قبل انتقاله إلى «الزعيم». ولم يكن انتقال بنزيمة إلى الهلال مجرد صفقة جديدة في مسيرة نجم عالمي اختار الدوري السعودي محطة متأخرة في مشواره، بل كان بمثابة محاولة لفتح فصل جديد في قصة الفرنسي داخل المملكة، بعد عامين ونصف تقريباً قضاها بقميص الاتحاد.

وصل بنزيمة إلى الدوري السعودي في صيف 2023، بعدما أغلق صفحة استثنائية مع ريال مدريد امتدت لـ14 عاماً، توّج خلالها بجميع الألقاب ونال الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022.

جاء انتقاله إلى الدولة الغنية بالنفط، بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في ديسمبر 2022، وقبل التحاق البرازيلي نيمار بالهلال في أغسطس 2023.

في موسمه الأول، واجه بنزيمة وفريقه صعوبات واضحة وتعرض اللاعب لانتقادات بسبب تفاوت مستواه، كما دخل في أكثر من أزمة مرتبطة بعلاقته بالفريق والجهاز الفني.

لكن الصورة تغيرت في الموسم التالي، وتحول المهاجم الفرنسي إلى أحد أهم أسباب استعادة الاتحاد توازنه، فقاد فريقه إلى التتويج بثنائية الدوري والكأس في موسم 2024-2025. كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري عن الموسم عينه.

بعد انتقاله إلى الهلال، خاض بنزيمة 16 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة وحقق لقب مسابقة الكأس.

ووفق صحيفة «آس» الإسبانية التي كشفت الخبر، إن الدولي الفرنسي السابق (97 مباراة دولية و37 هدفاً) والسفير الترويجي للدوري السعودي حتى عام 2030، لا ينوي اعتزال كرة القدم.

وبحسب التقرير نفسه، يمتلك بنزيمة عدة عروض لمواصلة مسيرته، أبرزها من الدوري الأمريكي أو من نادٍ سعودي آخر. ويأتي إعلان فسخ عقد بنزيمة، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان التعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز قادمًا من أستون فيلا بعقد حتى 2029.