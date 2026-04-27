قمة النصر المتصدر والأهلي بطل آسيا للنخبة في الواجهة



يخوض النصر المتصدر اختباراً صعباً، الأربعاء، عندما يستضيف الأهلي المنتشي باحتفاظه بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب «الأول بارك» في الرياض، في قمة المرحلة الثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم.



ويتربع النصر على الصدارة برصيد 76 نقطة قبل خمس مراحل على نهاية الموسم بفارق ثماني نقاط أمام جاره وغريمه الهلال الذي يفتتح المرحلة الثلاثاء بمواجهة ضيفه ضمك مع مباراة مؤجلة مع الخليج، وبفارق 10 نقاط أمام الأهلي الثالث مع مباراة مؤجلة مع الفتح.



ويسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته المتتالية التي بلغت 19 في مختلف المسابقات آخرها في مسابقة أبطال آسيا 2 التي بلغ مباراتها النهائية المقررة على ملعبه في 16 مايو المقبل مع غامبا أوساكا الياباني.



ولم يتعثر النصر منذ خسارته أمام الهلال 1-3 في 12 يناير الماضي في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري، وسيحاول استغلال عامل الأرض لمواصلة سلسلته والإبقاء على فارق النقاط الثماني عن الهلال في طريقه إلى حسم اللقب العاشر في تاريخه والأول منذ عام 2019 والأول بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ويأمل «العالمي» في إحراز ثنائية، ففضلاً عن الدوري، يتطلع في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 إلى لقبه القاري الأول منذ 28 عاماً والثالث في تاريخه، بعدما توّج ببطولتي كأس الكؤوس الآسيوية والكأس السوبر في عام 1998.



وعلى الرغم من أرقامه الشخصية الرائعة منذ وصوله إلى النصر في أوائل 2023، فشل رونالدو حتى الآن في إحراز لقب كبير معه، واكتفى بدوري أبطال العرب عام 2023.

لكن مهمة رجال المدرب البرتغالي جورجي جيزوس الذين قد يجدون أنفسهم تحت ضغط الهلال الذي يلعب قبلهم بـ24 ساعة وبالتالي تقليص الفارق بينهما إلى خمس نقاط، لن تكون سهلة أمام الأهلي المنتشي بتتويجه باللقب القاري للعام الثاني توالياً.



ويأمل قطب مدينة جدة في استعادة لاعبيه للياقتهم بعد الإجهاد الذي نال منهم بخوض 4 مباريات في الأدوار النهائية للمسابقة القارية بينها اثنتان امتدتا إلى شوطين إضافيين، للعودة بالنقاط الثلاث والبقاء في صلب المنافسة على اللقب.



وأكد المدرب الألماني للأهلي ماتياس يايسله عقب الفوز على ماتشيدا الياباني 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية لدوري النخبة، إن طموحات الفريق «لن تتوقف عند هذا الحد، الدوري لم ينته بعد، ونريد تحقيقه أيضاً».



ويمني الهلال النفس بتعثر النصر لتقليص الفارق بينهما وإنعاش حظوظه في المنافسة على اللقب عندما يستضيف ضمك الخامس عشر الثلاثاء على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض في مباراة مهمة لكليهما رغم تباين الطموحات بينهما.



ومع أن الهلال لم يتلق أي خسارة في الدوري حتى الآن، إلا أن مستوياته الفنية لم تكن مقنعة ودفع ثمنها بخروجه المفاجئ من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، يطمح ضمك المهدد بالهبوط، في العودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في البقاء وتأكيد نتائجه اللافتة في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث حصد 10 نقاط من أصل 15 ممكنة، كان آخرها الفوز على الأخدود.



وتبرز مواجهة التعاون الخامس «49 نقطة» وضيفه الاتحاد، بطل الموسم الماضي وصاحب المركز السادس «45 نقطة» الأربعاء في بريدة، كون كل منهما يبحث عن مقعد قاري بعدما تم زيادة حصة الأندية السعودية إلى 6.



واستعاد التعاون توازنه بعد تعادلين وخسارة، عندما تغلب على جاره النجمة، ويسعى إلى فوز جديد يعزز من خلاله موقعه الحالي طمعاً في مشاركة قارية، فيما يسعى الاتحاد إلى مصالحة جماهيره بعدما ودع مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي، مواصلاً مستوياته الباهتة ونتائجه المخيبة.



ويلتقي الثلاثاء أيضاً، الشباب مع الفتح، ونيوم مع الحزم، الخليج مع النجمة، فيما يلعب الأربعاء أيضاً الرياض مع القادسية، على أن تختتم المرحلة الخميس بمباراتي الأخدود مع الاتفاق، والخلود مع الفيحاء.