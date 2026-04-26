يايسله: تتويج الأهلي السعودي بـ«أبطال آسيا» معاناة

قال الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي إن فريقه اضطر إلى «المعاناة» من أجل أن يصبح أول نادٍ منذ أكثر من عقدين يحرز لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم مرتين توالياً. وتمكن الفريق السعودي الذي خاض المباراة على أرضه في جدة، من التغلب على ماتشيدا زيلفيا الياباني العنيد 1-0 بعد التمديد أمس، رغم تعرضه لحالة طرد.



واحتفظ الأهلي باللقب بفضل هدف البديل فراس البريكان في الدقيقة 96، أمام 58.984 متفرجاً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الثاني بعد طرد المدافع زكريا هوساوي بالبطاقة الحمراء المباشرة بسبب سلوك عنيف إثر نطحة.



وقال يايسله: سنحت لنا فرص للتسجيل، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة بعد طرد هوساوي بسبب تصرف غير ضروري، وأضاف: لكننا أظهرنا العقلية الصحيحة، وواصل اللاعبون، وهذا يجعلني فخوراً كمدرب. وتابع: تحدثنا بين الشوطين أنه مع النقص العددي علينا أن نعاني أكثر ونعمل بجهد أكبر، لكن لدينا لاعبون قادرون على صنع الفارق بلحظة واحدة.



وأقرّ يايسله بأن اللعب على أرضه وأمام جماهيره في جدة كان له تأثير كبير، وخصوصاً أن الأدوار النهائية أُقيمت هناك، ما منح الأهلي أفضلية واضحة.

وقال: بالتأكيد جزء من الفوز يعود إلى أننا لعبنا هنا في جدة أمام جماهيرنا التي منحتنا دفعة إضافية من الطاقة، وأردف: تحقيق اللقب مرتين توالياً إنجاز تاريخي. أشعر بشيء من الغرابة، طاقتي مستنزفة قليلاً، وهناك ارتياح كبير لأن الضغط كان هائلاً. سيستغرق الأمر بضعة أيام لاستيعاب ما حدث.