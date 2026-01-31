السد يشعل قمة الدوري القطري بفوز كبير على الغرافة

قلص السد حامل اللقب الفارق مع مضيفه الغرافة في صدارة دوري نجوم بنك الدوحة لكرة القدم إلى نقطتين فقط، بعدما تغلب عليه 3 - 1 السبت في الجولة الرابعة عشرة.

بدأت الإثارة الحقيقية مع انطلاق الشوط الثاني، حيث لم يمهل السد أصحاب الأرض الكثير من الوقت، فافتتح النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو التسجيل في الدقيقة 47 .

وواصل السد ضغطه الهجومي ليعزز البرازيلي الأخر جيوفاني دا سيلفا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 55.

ومع حلول الدقيقة 65، نجح الغرافة في العودة لأجواء اللقاء بفضل هدف تقليص الفارق الذي سجله أحمد العوي، لكن أكرم عفيف أكد فوز الزعيم بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد السد إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الغرافة المتصدر.

ومني الغرافة بالهزيمة الثالثة مقابل عشرة انتصارات وتعادل وحيد في الوقت الذي سجل فيه السد فوزه التاسع مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

وأحرز السد 35 هدفا مقابل استقبال شباكه 17 هدفا فيما سجل الغرافة 26 هدفا مقابل 18 هدفا هزت شباكه.