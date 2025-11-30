الاتحاد الليبي يلغي قانون اعتبار الفلسطيني لاعباً محلياً



قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء بند معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي اعتباراً من هذا الموسم 2025-2026 وقبل انطلاقة الدوري الليبي الممتاز في 11 ديسمبر المقبل، وأكدت تقارير إعلامية أن السبب في إلغاء القرار الذي اتخذ في فترة رئاسة عبدالحكيم الشلماني للاتحاد الليبي يعود للاحتفالية الاستفزازية التي قام بها زيد قنبر، المحترف الفلسطيني بنادي العربي الكويتي، بعد تأهل منتخب بلاده على حساب منتخب ليبيا بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما 26 نوفمبر ضمن الدور التمهيدي.



غير أن عبدالمولى المغربي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، نفى أن يكون سبب إلغاء القانون هذا الأمر، مؤكداً أن إلغاء بند معاملة اللاعب الفلسطيني، وأيضاً السوداني كلاعب محلي صحيح، وهو ليس كما يعتقده البعض بأنه ردود فعل قوية بعد الإقصاء أمام منتخب فلسطين في ملحق التأهل إلى نهائيات كأس العرب 2025، وقال: منذ أن تسلمت مقاليد الأمور داخل اتحاد الكرة الليبي قررت إلغاء قرار معاملة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين، إضافة إلى حاملي جنسيات دول شمال أفريقيا كلاعبين محليين في الدوري المحلي، بل جاء لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في البطولة المحلية من تسعة لاعبين إلى سبعة بداية من الموسم الجديد 2025-2026، حيث سمحنا بالتعاقد مع 7 لاعبين من كل الجنسيات مع السماح كذلك بمشاركة 6 لاعبين أجانب من كل نادٍ في المباراة الواحدة خلال الموسم الجديد.



وتعاقد فريق نادي العربي الكويتي مع المهاجم الفلسطيني الشاب زيد قنبر، البالغ من العمر 23 عاماً، قادماً من الأهلي بنغازي الليبي في سبتمبر الماضي، ويعتبر من أبرز المواهب الهجومية في فلسطين.