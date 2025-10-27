الراحة تُبعد المدرب راضي شنيشل عن تدريب الكهرباء



وافق نادي الكهرباء العراقي على استقالة مدرب فريق كرة القدم، راضي شنيشل، لأسباب صحية وحاجته إلى الراحة. وقالت إدارة النادي إنها قررت الموافقة على اعتذار شنيشل عن إكمال مهمته نظراً لظروفه الصحية. وقدم الكهرباء خالص شكره وتقديره إلى شنيشل على ما قدمه من جهد وإخلاص خلال الفترة الماضية، متمنياً له دوام الصحة والعافية وموفور السلامة.



وكان شنيشل «59 عاماً» قد خضع لعملية جراحية في القلب بالعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، تكللت بنجاح، بيد أنه قرر الاعتذار عن إتمام مهمته مع الكهرباء كونه يحتاج إلى الراحة والابتعاد عن العمل في الفترة الحالية.

ويحتل فريق الكهرباء المركز 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري العراقي بنقطة واحدة من خمس مباريات. ولم تفصح الإدارة عن المدرب المرشح لخلافة شنيشل في تدريب الفريق.

.