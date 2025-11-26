المصائب لا تأتي فُرادى مع رمضان صبحي .. حبس للتزوير وإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات

محمود سعيد

المصائب لا تأتي فُرادى، هكذا هو الواقع الذي يعيشه الآن اللاعب المصري رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب المصري السابق، فقد أصدرت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قراراً رسمياً يقضي بإيقاف لاعب نادي بيراميدز المصري، لمدة أربع سنوات كاملة، بعد التأكد من مخالفته للوائح المنظمة لمكافحة المنشطات، وجاء هذا الحكم في إطار الإجراءات القانونية التي اتُّخذت عقب دراسة نتائج الفحوصات والتقارير الطبية المتعلقة باللاعب، لتسير الأمور على غير ما يرام بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية استمرار حبس لاعب بيراميدز حتى 30 ديسمبر المقبل في قضية التزوير في مستندات رسمية تتعلق بقيام أحد الأشخاص بأداء امتحانات دراسية بدلاً منه.



وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد تسلمت نص القرار صباح اليوم، لتبدأ على الفور تنفيذ الخطوات الإجرائية المقررة في مثل هذه الحالات، والتي تشمل إخطار اللاعب ونادي بيراميدز والاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى تطبيق العقوبة بشكل فوري وفقًا للوائح الدولية التي تحكم هذا النوع من المخالفات.

ويمثل هذا القرار أشد العقوبات التي تعرض لها اللاعب رمضان صبحي طوال مسيرته الكروية، إذ يمنعه الإيقاف من المشاركة في أي نشاط رياضي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، طوال مدة العقوبة. كما يلتزم نادي بيراميدز باتباع التعليمات التنظيمية المفروضة في التعامل مع اللاعبين الموقوفين بسبب قضايا المنشطات، بما يضمن الالتزام الكامل بالأنظمة المعتمدة دوليًا.

وفي القضية الآخرى، اتهمت النيابة صبحي بالتزوير في مستندات رسمية بعدما ألقت القبض على أحد الأشخاص الذي قام بأداء الامتحانات في معهد للسياحة والفنادق بمحافظة الجيزة بدلاً منه، وذلك في مايو الماضي، ورفضت المحكمة طلب محامي صبحي بالإفراج عن اللاعب على ذمة القضية وقررت استمرار حبسه برفقة الشخص الذي اتهم بأداء الامتحان، وشخصين آخرين بتهمة تسهيل التزوير.

وكانت النيابة قد ألقت القبض على صبحي في وقت سابق قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري ، لكنها عادت وقررت احتجاز اللاعب السبت الماضي عقب إدلائه بأقواله في القضية. ويلعب صبحي «28 عاماً» في صفوف بيراميدز منذ 2020 بعد انضمامه من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.



