الأهلي يسعى لصدارة الدوري المصري في مهمة ثوروب المحلية الأولى



يسعى الأهلي لخطف صدارة الدوري المصري لكرة القدم، حين يستقبل ضيفه الاتحاد السكندري، الأربعاء، في المرحلة 11 على استاد القاهرة الدولي، في المهمة المحلية الأولى لمدرب الأهلي الجديد الدنماركي، يس ثوروب.



وتولى ثوروب تدريب الأهلي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، وكانت مهمته الأولى أمام إيغل نوار البوروندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا السبت الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف في بوجمبورا، قبل أن يلتقي بجماهير الفريق الأحمر للمرة الأولى، الأربعاء.



ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، متساوياً مع المصري والزمالك، ولكن مع مباراة أقل منهما، فيما يعتلي سيراميكا كليوباترا القمة برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.



وقال ثوروب عقب الفوز على إيغل نوار: «لم يكن أمامي وقت طويل للتعرف على الفريق، حيث لم نخض سوى حصتين تدريبيتين معاً، لكنني أتحمل المسؤولية وسيتحسن الأمر مع الوقت.

لست راضياً عن أداء الفريق في الشوط الثاني، حيث تراجعنا كثيراً بعد أن سيطرنا تماماً على الشوط الأول، لكن بالعمل سيتطور الأداء وسيتعرف اللاعبون على أسلوبي».