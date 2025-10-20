إحالة مجلس إدارة الإسماعيلي للنيابة وتعيين لجنة لإدارة شؤون النادي



أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، قراراً بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، والمديرين التنفيذي والمالي، والنشاط الرياضي بالنادي، وتضمن القرار إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري للنادي.

وتضمن القرار استبعاد مجلس الإدارة الحالي للإسماعيلي، إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، والبدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي.