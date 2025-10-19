«المحترفين» تطرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري 2025





أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأحد،عن طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري،المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وإتاحتها لجماهير الأندية المشاركة عبر منصة «بلاتينيوم ليست». وتنظم رابطة المحترفين البطولة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والشركة المتحدة للرياضة.



وتشهد مباراتي اليوم الأول 6 نوفمبر المقبل، مواجهة بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 6.15 م بتوقيت أبوظبي «4.15 م بتوقيت القاهرة» على ستاد هزاع بن زايد بمنطقة العين، فيما يلتقي الزمالك وبيراميدز الساعة 9.15 م بتوقيت أبوظبي «7.15 م بتوقيت القاهرة» على ستاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي. وتقام يوم 9 نوفمبر المقبل، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الساعة 4.45 م بتوقيت أبوظبي «2.45 م بتوقيت القاهرة» في ستاد آل نهيان، فيما يقام في نفس اليوم، حفل ونهائي بطولة السوبر المصري، والذي يجمع الفائز من مباراتي نصف النهائي في ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي الساعة 7.30م بتوقيت أبوظبي «5.30 م بتوقيت القاهرة».