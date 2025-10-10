السوبر المصري في أبوظبي.. أرقام وتاريخ







يشهد سجل أبطال بطولة كأس السوبر المصري، الذي تستضيف أبوظبي نسخته الجديدة خلال الفترة من 6 لغاية 9 نوفمبر 2025، العديد من الفائزين منذ انطلاق منافسات البطولة في بداية الألفية الجديدة، عندما أقيمت النسخة الأولى في عام 2001، وتوج وقتها الزمالك باللقب على حساب غزل المحلة، وتعرضت البطولة للتوقف في نسختين فقط، خلال موسمي 2011 و2013.



ويعتلي الأهلي سجل أبطال السوبر المصري في تاريخ البطولة منذ إنشائها، بالتتويج باللقب في 15 نسخة، وآخرها كأس السوبر العام الماضي 2024، وقبلها نال «المارد الأحمر» اللقب أعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2019، 2021، 2022 و2023، بينما نال الزمالك 4 مرات أعوام 2001، 2002، 2016 و2019، ونال اللقب مرة واحدة كل من المقاولون العرب عام 2004، وحرس الحدود عام 2009، وطلائع الجيش عام 2020.



وكان يقضي نظام البطولة بمواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس، ولكن تم الخروج على هذا النظام في العديد من النسخ لأسباب مختلفة، وتم تغيير نظام البطولة بداية من النسخة رقم 21 بزيادة عدد المشاركين إلى 4 أندية، وهم بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار المنظم للحدث فريقاً رابعاً بدعوة خاصة، لتشهد نسخة 2025 مشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



وطوال تاريخ كأس السوبر المصري، انتهت 18 مباراة بفوز أحد طرفي المواجهات السابقة مقابل 10 تعادلات حسمت بركلات الترجيح 7 منها في النهائي، وآخرها في نسخة 2024 بين الأهلي والزمالك ومباراتان في نصف النهائي، والأولى كانت بين مودرن سبورت وبيراميدز بالنسخة السابقة، وشهدت ماراثون تاريخياً وصل إلى 34 ضربة، والثانية في النسخة رقم 22 بين الزمالك وبيراميدز، وفاز فيها الأول.



واستقبلت الشباك 52 هدفاً في البطولة خلال 24 مباراة بمتوسط 1.75 في كل لقاء، وأكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في مباراة واحدة كان 6 أهداف في نهائي نسختي 2004، والذي شهد تفوق المقاولون على الزمالك 4-2، ونسخة 2023 بين الأهلي ومودرن سبورت، والتي انتهت بالنتيجة نفسها، ويعتبر عبدالله السعيد، نجم الزمالك، الهداف الأول للسوبر برصيد 3 أهداف، ومنها ثنائية من علامة الجزاء مع الأهلي في شباك فريقه الحالي في نسخة 2015، بعد أن سجل للأهلي أيضاً أمام إنبي في نهائي 2012، ويليه 6 لاعبين برصيد هدفين، وهم مدحت عبدالهادي، ومحمود علاء لاعبا الزمالك السابقان، وإبراهيم عادل، لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي حالياً، ومحمود كهربا، لاعب الزمالك والأهلي سابقاً والقادسية الكويتي حالياً، والنيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي السابق، وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، لاعبو الأهلي.



وتمكن 14 مدرباً من قيادة الأندية الـ5 للقب، ومنهم 6 مصريين، وفي مقدمتهم حسام البدري، برصيد 3 ألقاب، و8 مدربين أجانب على رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه برصيد 4 ألقاب، والسويسري مارسيل كولر مع الأهلي بالرصيد نفسه، وأقيمت البطولة على ملاعب داخل مصر 14 مرة بواقع 7 مرات على استاد القاهرة، و3 في استاد الكلية الحربية، ومثلها في استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، بالإضافة لمرة واحدة على استاد عثمان أحمد عثمان في نادي المقاولون، وبداية من نسخة 2015، خرجت البطولة إلى الإمارات للمرة الأولى، حيث استضاف استاد هزاع بن زايد قمة الأهلي والزمالك، وتكرر الأمر في نسختي 2017 بين الأهلي والمصري، و2021 بين الأهلي وبيراميدز، أما استاد محمد بن زايد، فكان مسرحاً للسوبر 5 مرات آخرها 2024.



ومن المقرر أن تشهد كأس السوبر المصري الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة، مباراتين في يومها الأول 6 نوفمبر المقبل، وتجمعان بين الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، والأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، والمباراة النهائية يوم 9 من الشهر نفسه، على استاد محمد بن زايد، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان.