السوبر المصري بالإمارات في نوفمبر



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة، عن إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال لتقام في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 لغاية 9 نوفمبر 2025، بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري 2025 في إمارة أبوظبي.



وستشهد مباريات اليوم الأول مواجهة بين فريقي الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما يلتقي في اليوم نفسه، الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.



وستقام المباراة النهائية يوم 9 نوفمبر المقبل، على استاد محمد بن زايد، في ليلة احتفالية يتوج على إثرها بطل السوبر المصري 2025، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان في أبوظبي.