العضلة الضامة تُبعد الشناوي عن منتخب «الفراعنة»

وكالات

أعلن فريق الأهلي ​المصري عن تعرض حارس ​مرماه محمد الشناوي لإصابة في العضلة الضامة خلال مران الفريق اليوم الأربعاء، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق معسكر المنتخب الوطني استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، ⁠عبر الموقع الرسمي للنادي «تعرض محمد الشناوي لشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليسرى خلال مران اليوم على ملعب التتش، وسيخضع لبرنامج علاجي ‌وتأهيلي خلال الأيام المقبلة».

وأضاف أن الجناح الأيمن طاهر محمد طاهر تعرض خلال مباراة أبو قير للأسمدة، أمس الثلاثاء لكدمة ‌قوية والتواء في أربطة المرفق الأيسر، ويواصل ‌حاليا برنامجه العلاجي والتأهيلي.وكان الأهلي قد اعتلى صدارة ‌الدوري المصري مؤقتا ‌عقب فوزه على ضيفه أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد ضمن منافسات ​الجولة الخامسة.ورفع الفريق ‌رصيده إلى ​13 نقطة في المركز ⁠الأول، متقدما بفارق نقطة واحدة على سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وانضم الشناوي وطاهر إلى قائمة المصابين في الأهلي التي ​تضم المدافع ⁠ياسر إبراهيم، الذي ⁠تحوم الشكوك حول جاهزيته لبداية مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، في ظل مواصلته التعافي ⁠من إصابة في الكاحل تشمل التواء في الرباط الداخلي وتمزقا في الرباط الخارجي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على ‌جنوب السودان يوم 29 من الشهر ذاته في جوبا، ضمن الجولتين ​الأولى والثانية.كما يخوض المنتخب المصري، الذي بلغ دور الستة عشر في كأس العالم 2026، مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم الرابع من أكتوبر المقبل ​على استاد القاهرة.