بثنائية الأهلي يهزم أبو قير للأسمدة ويتصدر الدوري المصري

حقق النادي الأهلي فوزاً مهماً وثميناً على حساب ضيفه فريق أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، ليخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتاً، مستعيدًا عروضه القوية قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

افتتح النجم أحمد سيد «زيزو» التسجيل للمارد الأحمر في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة سحرية من المغربي سفيان بن جديدة انفرد على إثرها بالمرمى ونجح بمهارة عالية في مراوغة حارس المرمى وإيداع الكرة بثبات داخل الشباك.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة نحو النهاية بنتيجة الهدف الوحيد، فاجأ البديل حسين الشحات الجميع في الوقت بدلاً من الضائع للشوط الثاني بإنهاء ساحر؛ حيث أطلق قذيفة صاروخية مدوية من خارج منطقة الـ 18 سكنت شباك أبو قير للأسمدة، معلنةً عن الهدف الثاني وتأكيد الحصول على النقاط الثلاث.

تُعد هذه المواجهة هي الأخيرة للقلعة الحمراء قبل الدخول في فترة التوقف الدولي، حيث ستتوقف منافسات الدوري الممتاز لمدة 25 يوماً, ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة مرتقبة من العيار الثقيل، عندما يلتقي بغريمه التقليدي نادي الزمالك في قمة الجولة السادســة والمحدد لها يوم 11 أكتوبر المقبل.