الأهلي يتعهد بفتح صفحة جديدة مع جماهيره أمام أبو قير للأسمدة

يواجه فريق الأهلي المصري، غداً الثلاثاء، فريق أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري. وحرص المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين للبحث عن أسباب عدم الظهور بشكل قوي خلال الجولات الماضية، كذلك الحديث عن الأخطاء التي ظهرت في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وركز المدير الفني المغربي على ضرورة الربط بين الخطوط الثلاثة، وعدم فقدان الكرة إلى جانب الاستحواذ الإيجابي على الكرة، والتخلص من اللعب العشوائي الذي ظهر في بعض فترات المباراة، مع التأكيد على أهمية التركيز والالتزام بالتعليمات الفنية خلال مواجهة الغد.

وشهدت الساعات الأخيرة تداول بعض المواقع الرياضية خبراً عن اهتمام نادي الشباب السعودي بالحصول على خدمات الحسين عموتة مديراً فنياً للفريق، وهو ما نفته إدارة نادي الأهلي المصري، وقرارها بعدم التفكير نهائياً في رحيل المدرب المغربي عن منصبه، على الرغم من عدم الرضا على مستوى الأهلي والأداء غير المقنع لشريحة كبيرة من الجماهير، وهو ما دعا لاعبي الفريق لبدء صفحة جديدة وإرضاء جماهير الأحمر الغفيرة.