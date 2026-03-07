قميص الخطيب بمليون جنيه مصري وميدالية شحاتة بـ700 ألف



شهد حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية مزاداً خيرياً مميزاً على عدد من مقتنيات نجوم الكرة المصرية، وسط منافسة قوية من رجال الأعمال المشاركين، حيث خصصت حصيلة المزاد لدعم أنشطة المؤسسة وأعمالها المجتمعية.



وفي البداية طرح قميص نادي الإسماعيلي موقعاً من أسطورة الدراويش علي أبو جريشة، وبدأ المزاد عليه بعشرة آلاف جنيه قبل أن يرتفع السعر تدريجياً حتى بلغ 100 ألف جنيه مصري ، ليحسمه رجل الأعمال محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي.



كما تبرع أسطورة الزمالك حسن شحاتة بميدالية ثمينة، حصل عليها مع منتخب مصر لكرة القدم، وشهدت منافسة بين الجارحي ورجل الأعمال أحمد أمين مسعود، قبل أن يفوز بها الجارحي في النهاية مقابل 700 ألف جنيه مصري .



أما القميص الأبرز في المزاد فكان لأسطورة الأهلي محمود الخطيب، وهو قميص أول بطولة أفريقية للنادي عام 1982، حيث سجل أعلى رقم في المزاد بعدما اقتناه محمد الجارحي مقابل مليون جنيه مصري .



وتذهب حصيلة المزاد بالكامل لدعم صندوق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، الذي يسهم في تنفيذ مبادرات خيرية، إضافة إلى مشروع إنشاء «بيت الأهلي» في عدد من المحافظات، خلال الفترة المقبلة.