الزمالك يودع كأس مصر مبكراً

ودع فريق الزمالك حامل لقب كأس مصر المسابقة مبكرا بعد الخسارة 1 - 2 أمام سيراميكا كليوباترا في ختام منافسات دور الـ16، الثلاثاء.

تقدم سيراميكا بهدف ذاتي سجله حسام عبد المجيد مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه بعد مرور 18 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتعادل الزمالك بهدف سجله محمد إسماعيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أهدر النيجيري صديق أوجولا، لاعب سيراميكا كليوباترا، ركلة جزاء بكرة سددها في القائم الأيسر.

ولكن زميله المغربي أحمد بلحاج سجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة في المقص الأيسر بالدقيقة 71 ليمنح فريقه الفوز وبطاقة التأهل.

وصعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في دور الثمانية، بعدما حقق أول فوز على الزمالك في تاريخ المواجهات المباشرة بين الناديين.