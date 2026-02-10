اتحاد الكرة المصري ينفي مجرد التفكير في إلغاء الدوري

أكد المهندس هاني أبوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك أي تفكير في إلغاء النسخة الحالية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال أبوريده في تصريحات للصحفيين بمقر اتحاد الكرة المصري الثلاثاء إنه لا يوجد أي تفكير أو حديث حول مناقشة إلغاء المسابقة من الأساس.

وأضاف:" لم نتطرق للأمر ولم يحدث وليس هناك أي تفكير به كما أن مسابقة الدوري المحلي تديرها رابطة الأندية المصرية المحترفة".

وكشف مصدر مسئول برابطة الأندية المصرية المحترفة أن ما تردد عن دراسة إلغاء النسخة الحالية لمسابقة الدوري غير صحيح.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه: " هذا الأمر عار تماما من الصحة".