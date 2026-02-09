إنبي يتعاقد مع «كهربا» حتى نهاية الموسم



أعلن إنبي المنافس ‌في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن تعاقده مع محمود عبدالمنعم «كهربا» مهاجم الأهلي ⁠السابق حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر لتدعيم خط هجومه. وأنهى كهربا «⁠31 عاماً» ارتباطه بالقادسية الكويتي قبل نحو أسبوع. وذكرت تقارير صحفية كويتية أن ​إدارة النادي وجهت الشكر للاعب ​وأنهت ارتباطها ​به خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك ‌عقب موافقة ‌المدرب ⁠التونسي نبيل معلول.



وكتب إنبي عبر حسابه على فيسبوك «من هنا البداية... ومن ​هنا ​الانطلاق..كهربا إنباوي من تاني. نورت بيتك». وبدأ كهربا مسيرته ‍ضمن صفوف إنبي في عام 2011 ليعود من جديد للنادي الذي شهد انطلاقته. ويحتل إنبي المركز 11 برصيد ‍20 نقطة عقب 17 جولة وبفارق 15 نقطة خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر.