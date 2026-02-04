بيراميدز يواصل نزيف النقاط في الدوري المصري

واصل بيراميدز نزيف النقاط بخسارته 2-‌1 أمام مضيفه سموحة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وتوقف رصيد بيراميدز، الذي تعادل في الجولة الماضية مع الجونة، عند 28 نقطة في المركز ⁠الثاني، بفارق أربع نقاط خلف سيراميكا المتصدر، بينما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم سموحة ⁠بهدف في الدقيقة الثالثة أحرزه سمويل امادي بتسديدة قوية من لمسة واحدة.

وتمكن بيراميدز من إدراك التعادل في الدقيقة 27 ​عن طريق محمود عبد الحفيظ (زلاكة) بعد ​تسديدة من وليد ​الكرتي من داخل منطقة الجزاء أبعدها عماد ميهوب عن ‌مرماه فتابعها ‌فيستون ماييلي ⁠بتسديدة مرت أسفل الحارس ميهوب فأكملها محمود زلاكة في المرمى، واحتسب حكم المباراة الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد ، ونجح ​حسام ​أشرف في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 88 مكللا هجمة مرتدة منظمة.

وفي مباراة أخرى بنفس ‍التوقيت ، تعادل زد 1-1 مع ضيفه المصري البورسعيدي ، ورفع المصري رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس متساويا مع زد صاحب المركز السابع.

وتقدم زد بهدف ‍في الدقيقة 42 أحرزه رأفت خليل بعد هجمة مرتدة.

وأدرك المصري التعادل بهدف في الدقيقة 62 أحرزه صلاح محسن من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.