الزمالك يتقدم للمربع الذهبي بالدوري المصري

تقدم فريق الزمالك للمربع الذهبي في بطولة الدوري المصري لكرة القدم بالفوز 2 - 0 على ضيفه بتروجت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة، الأربعاء.

وسجل الزمالك الهدفين في الشوط الأول، الأول بتوقيع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 21 من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وفي الدقيقة 39، أضاف المدافع الدولي الشاب، حسام عبد المجيد الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وحرمت العارضة، اللاعب الفلسطيني الآخر، آدم كايد، من تسجيل هدف ثالث للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وواصل الزمالك بهذا الفوز صحوته محققا انتصاره الثاني على التوالي والسابع في مشواره ببطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة من 13 مباراة، ويتقدم للمركز الرابع.

ويرفع هذا الفوز من معنويات لاعبي الزمالك، والمدرب المؤقت، معتمد جمال قبل مواجهة مواطنه المصري البورسعيدي، الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

أما بتروجت فواصل الترنح بعد خسارة وتعادل في آخر جولتين، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة من 15 مباراة، ليتراجع إلى المركز العاشر بجدول الترتيب.