الأهلي يكسر سلسلة التعادلات بثلاثية في مرمى دجلة بالدوري المصري

استأنف الأهلي حامل لقب الدوري المصري لكرة القدم مشواره مجددا في البطولة بعد غياب دام 85 بالفوز 3 - 1 على ضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة، الثلاثاء.

و كسر الأهلي بفوزه السابع في بطولة الدوري هذا الموسم سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 26 نقطة من 13 مباراة، ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب.

أما وادي دجلة فتجمد رصيده عند 23 نقطة من 15 مباراة، ليتراجع للمركز الرابع.

وكان الأهلي قد غاب عن بطولة الدوري في ظل توقف طويل بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا التي اختتمت الأسبوع الماضي في المغرب، حيث احتل الفراعنة المركز الرابع بعد خسارة مباراة الميدالية البرونزية بركلات الترجيح أمام نيجيريا.

وخلال التوقف، ودع الأهلي بطولتي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وكأس مصر بالخروج من الدور الأول.

على استاد القاهرة، احتاج الأهلي 26 دقيقة لافتتاح النتيجة بهدف سجله محمود حسن تريزيغيه بعد عرضية من زميله أحمد مصطفى "زيزو".

ورفع تريزيغيه رصيده إلى 5 أهداف في بطولة الدوري و11 هدفا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، ليعتلي صدارة هدافي الفريق.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أحرز "زيزو" الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل الوافد الجديد مروان عثمان، المعار من سيراميكا كليوباترا خلال يناير الجاري، الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 67 مستفيدا من تمريرة عرضية لزميله إمام عاشور.

وقلص دجلة الفارق بهدف وحيد، سجله زياد أسامة "زيزو" في الدقيقة 94.