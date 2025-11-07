مولودية الجزائر لانتصار سابع على التوالي .. وديربي بين بلوزداد واتحاد العاصمة



يحل مولودية الجزائر المتصدر وحامل اللقب في النسختين الأخيرتين ضيفاً على مولودية البيض، في مواجهة غير متكافئة الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري المحترفين المحلي لكرة القدم التي تعد بديربي مثير بين الجارين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر.



ويبدو أن مولودية الجزائر، المنتشي بانتصاراته الستة المتتالية والتي مكنته من تبوؤ صدارة الدوري بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه رغم امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة، مرشحاً لتحقيق فوز جديد أمام منافس لم يتذوق طعم ذلك منذ بداية الموسم.



وتفتتح الجولة 11 السبت، حيث يحل مولودية وهران الوصيف ضيفاً على مستقبل بلدية الرويسات الباحث عن استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الأربع الأخيرة، مما ولد «أزمة» نتج عنها رحيل المدير الفني عبدالقادر عمراني، وقدوم خلفه «الرحالة» شريف حجار، وستكون هذه المواجهة بمثابة اختبار حقيقي لمولودية وهران ومدى قدرته في المنافسة على المراكز الأولى.



وما يقال عن مولودية وهران، ينطبق تماماً على أولمبيك أقبو الذي تنتظره مواجهة قوية أمام مضيفه وجاره وفاق سطيف، المطالب بتأكيد فوزه في الجولة الماضية على مضيفه نجم بن عكنون.

وتسرق مواجهة الديربي بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر الأنظار لعدة أسباب، فالفريقان سجلا عودة قوية في الأسابيع الأخيرة بعد بداية متواضعة جداً، وكل فريق يسعى للبقاء في ديناميكية النتائج الإيجابية قبل انطلاق مشوارهما في دور مجموعات كأس الكونفدرالية. كما أن رغبة شباب بلوزداد في الثأر من اتحاد الجزائر الذي نجح في هزمه في النسخة الأخيرة من نهائي مسابقة كأس الجزائر خلافاً لكل التوقعات، توحي بمباراة مثيرة ومفتوحة على كل الاحتمالات.



والأحد، يواجه شبيبة القبائل اختباراً صعباً عندما يلاقي مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الذي أظهر مستوى فنياً لا يعكس مركزه في وسط جدول الترتيب ولا يريد بالتأكيد تضييع المزيد من النقاط رغم إدراكه التام بصعوبة المهمة أمام منافس لا يحبذ هو الآخر في الابتعاد عن فرق الصدارة. وهي المهمة التي يسعى إلى تحقيقها شبيبة الساورة المطالب باستعادة توازنه سريعا بعد تعادلين وخسارة واحدة عندما يواجه ضيفه نادي أثليتيك بارادو الباحث عن مواصلة صحوته عقب فوزه في الجولتين الأخيرتين.



وأخيراً، يلتقي جمعية أولمبي الشلف ضيفه نجم بن عكنون، في مباراة تبدو متكافئة، سيحاول فيها كل فريق استغلال أنصاف الفرص لحسم نتيجتها.