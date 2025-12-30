انشغال المنتخبات يؤجل بطولة غرب آسيا



قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل النسخة العاشرة من بطولته للرجال المقررة خلال العام المقبل من مارس إلى أغسطس 2026، بسبب انشغال 3 منتخبات عربية في تصفيات كأس آسيا، والمنتخب العراقي بالملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، إضافة إلى رغبة منتخبات المنطقة المتأهلة إلى المونديال، في لعب مباريات وديات قوية.



وكان مقرراً إقامة البطولة في الكويت خلال مارس المقبل، ويجري اتحاد غرب آسيا محاولات حالية بعد التأجيل، لتقام في مدينة صلالة العمانية خلال الفترة من 15 إلى 28 أغسطس 2026، بسبب حالة الطقس.

وستقام، إضافة إلى ذلك في العام المقبل بطولة اتحاد غرب آسيا 13 للناشئين، وتحديداً في أيام الفيفا من 21 إلى 30 سبتمبر، لتكون تحضيرية قبل التصفيات الآسيوية المقررة من 12 إلى 20 نوفمبر 2026، ويجري الاتحاد حالياً اتصالاته مع الاتحاد العراقي للكرة لاستضافة تلك البطولة المخصصة لمواليد 2010 ــ 2011.