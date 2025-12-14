العراق يستضيف النسخة المقبلة من كأس الخليج تحت 23 سنة



وافق الاتحاد الخليجي لكرة القدم، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، على استضافة العراق للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة، والسعودية لبطولة كأس الخليج تحت 15 سنة، على أن يحدد موعد إقامتهما لاحقاً بعد إحالة الملف للجنة المسابقات في الاتحاد، وشهد الاجتماع اعتماد جدول الأعمال ومراجعة التقرير المالي والإداري، وتطرق لاستضافة السعودية لمنافسات النسخة 27 من بطولة كأس الخليج خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.



وشدد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواصلة النجاحات التي عرفتها كرة القدم الخليجية، وكذلك تطوير البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد، خاصة على صعيد الفئات العمرية، وأشاد الاتحاد الخليجي باستضافة قطر الناجحة لبطولتي كأس الخليج تحت 17 و23 عاماً، مشيراً إلى أن التنظيم كان مميزاً للغاية وترك انطباعات إيجابية لدى المنتخبات كافة.



وأكد جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية، أن أبرز القرارات التي تم اعتمادها كانت الموافقة على تنظيم العراق لمنافسات كأس الخليج تحت 23 عاماً في مدينة البصرة، وكذلك استضافة السعودية لمنافسات كأس الخليج تحت 15 عاماً على أن يتم تحديد موعد تنظيم البطولتين في جلسة لاحقة للجنة المسابقات في الاتحاد بحسب الروزنامة الدولية.



وأشاد بمساعي الاتحادات الخليجية كافة لتطوير المسابقات، وكذلك العمل على استضافة المزيد من البطولات، مشيراً في الوقت نفسه إلى احتمالية مشاركة منتخبات من خارج منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن اختيار توقيت النسخة 27 من بطولة كأس الخليج جاء نظراً لاستضافة السعودية منافسات كأس آسيا 2027.

وأكد أن اللجنة التفقدية في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ستقوم بعدة زيارات إلى السعودية في المرحلة القادمة، بهدف متابعة التحضيرات، كما جرت العادة للوقوف على الجاهزية لاستضافة النسخة المقبلة من قبل الدولة المستضيفة وكذلك متابعة جاهزية الدولة البديلة.