نهاية مشوار المصري كريم فؤاد في كأس العرب



كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن نهاية مشوار اللاعب كريم فؤاد مع المنتخب المصري الأول في كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، بسبب إصابة تعرض لها خلال مران «الفراعنة» استعداداً للقاء المنتخب الإماراتي مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة.



وأعلن الاتحاد المصري عبر بيان رسمي نشره على حسابه في منصة «إكس»، أن كريم فؤاد، تعرض لإصابة خلال مران الفريق أمس، وتمثلت في كدمة بالركبة، وعلى أثرها قام الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، بإجراء الإسعافات الأولية، وفي صباح اليوم، توجه اللاعب برفقة طبيب المنتخب إلى مستشفى «سبيتار» لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.



وأوضح الاتحاد أن الدكتور أيمن زين، أكد أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي، وأن الحالة تستلزم علاجاً تحفظياً لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي، وهو ما يعني نهاية مشاركته في بطولة كأس العرب.



وتقدمت إدارة الاتحاد بطلب إلى اللجنة المنظمة لكأس العرب، بطلب لاستبدال كريم، بأحد اللاعبين أحمد عاطف أو إسلام سمير، ومن المقرر أن يتم عرض تقارير إصابة كريم على اللجنة الطبية للبطولة لاتخاذ الإجراء المناسب.