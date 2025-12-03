سعيد شخيت: الخلوي يستحق الانضمام لمنتخب المغرب في كأس العرب



أكد المغربي سعيد شخيت، مدرب البطائح السابق، أن الفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده في أولى مبارياته بكأس العرب المقامة حالياً بالدوحة، على منتخب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف وحيد، جاء بتوقيع ثلاثة لاعبين مغاربة بدوري أدنوك للمحترفين، حيث افتتح سفيان بوفتيني، مدافع الوصل، التسجيل بضربة رأسية محكمة، وبعده بدقائق ضاعف طارق تيسودالي، مهاجم خورفكان، النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة، أما الهدف الثالث فجاء عن طريق كريم البركاوي، مهاجم الظفرة، الأمر الذي يثبت أن هناك أداء هجومياً لافتاً، يعكس اتساع دائرة تأثير دوري أدنوك في المنافسات القارية والعربية، بعدما بات منصة تصدر لاعبين قادرين على الظهور بفاعلية في الاستحقاقات الدولية.



وأضاف مدرب البطائح السابق: «شخصياً كنت أتمنى رؤية محمد الخلوي، مهاجم الظفرة، ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، من وجهة نظري هو لاعب متميز، لديه حلول وقدرات خاصة قادرة على صنع الفارق، وأعتقد أن مستواه لا يقل عن المهاجمين، الذين تم اختيارهم في كأس العرب، وأذكر من قبل رشحت للمدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، مهاجم العين المتميز، سفيان رحيمي، وعندما تم استدعاؤه تألق وقدم مستوى ولا أروع».



وواصل شخيت: «محمد الخلوي يقدم مع فريقه الظفرة أداء جيداً خصوصاً في ظل حالة الانسجام مع بقية أعضاء الفريق، كما أن شخصيته منحته الثقة باتخاذ القرار السليم سواء داخل الملعب وخارجه، وأعتقد أنه يشعر بالراحة مع فريق الظفرة، ويلقى الترحاب الكبير من اللاعبين، وهو ما سهل مأمورية التأقلم مع الأجواء».