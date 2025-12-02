غراهام: كأس العرب فرصة مثالية للعراق قبل الملحق العالمي



أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، السعي لتحقيق المنتخب بداية مثالية في كأس العرب عندما يواجه نظيره البحريني غداً الأربعاء، في استاد 974، لحساب المجموعة الرابعة، وقال في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، إن البطولة تعد فرصة مهمة للاعبين العراقيين لإظهار أفضل ما لديهم قبل لعب الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.



وخاطب لاعبي المنتخب العراقي قائلاً: «هذه فرصتكم، وعليكم إظهار ما لديكم، وسنسعى للفوز بجميع مبارياتنا في هذه البطولة، ونشعر بأن الأجواء في البطولة مثالية وتشبه كأس العالم، وبكل تأكيد التنظيم سيكون مميزاً كالعادة، وهذه البطولة فرصة مهمة لنا من أجل أن نراقب لاعبين غير الذين استدعيناهم سابقاً في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وسنمنح الجميع الفرصة لكي يقدموا كل ما لديهم في المباريات».



من جانبه، قال جلال حسن، قائد منتخب العراق وحارس مرماه، إن معنويات اللاعبين مرتفعة، وسيحرصون على إسعاد الجمهور العراقي في هذه البطولة، وأضاف: «المباراة الأولى عادة تكون صعبة على الفريقين، وفريقنا جاهز لمواجهة البحرين، وسنحرص على أن نظهر في هذه البطولة بالمستوى المطلوب، وهمة جميع اللاعبين عالية وأتمنى لهم التوفيق غداً».