لوحات استعراضية وأناشيد الدول في افتتاح كأس العرب بالدوحة



شهدت العاصمة القطرية، الدوحة، انطلاق نسخة جديدة من مسابقة كأس العرب على الملاعب نفسها التي لعب على أرضها أبطال العالم في 2022. وافتتحت النسخة الحالية بلوحات استعراضية وأناشيد الدول العربية، في حين يشارك فيها 16 فريقاً عربياً لكرة القدم، وتستمر أنشطة البطولة العربية، التي تعد من أهم البطولات الإقليمية للعبة، حتى 18 من ديسمبر الجاري على ستة ملاعب عملاقة في دولة قطر، أبرزها ملعب لوسيل، وملعب البيت، الذي يشهد المباراة الافتتاحية بين المنتخب الوطني القطري ونظيره الفلسطيني، إلى جانب ملاعب أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، و947.