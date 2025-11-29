أحمد حسن: طموح منتخب «الفراعنة» التتويج بكأس العرب



أعرب أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب المقررة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، عن ثقته في قدرة لاعبي فريقه على تقديم أداء قوي وتنافسي، وقال: «طموح الفراعنة التتويج باللقب، وهو طموح مشروع للجميع»، وحدد بذلك قائد الجيل الذهبي وأحد أبرز أساطير الكرة المصرية حسب تقرير نشره الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، هدف منتخب مصر الثاني الذي يستعد لخوض تحدٍ عربي جديد، بالتنافس ضمن المجموعة الثالثة القوية مع منتخبات الإمارات والأردن والكويت.



ويتنافس منتخب مصر، بقيادة المدرب المخضرم حلمي طولان، مدعوماً بسجل مُشرّف في كأس العرب، إذ يخوض المشاركة السادسة في تاريخه، وسبق له التتويج باللقب عام 1992، وقدم «الفراعنة» أداء رائعاً في الظهور الأخير بالبطولة عام 2021 في قطر، وحصدوا المركز الرابع بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام قطر عقب التعادل السلبي.

وتحدث أحمد حسن، عن طموح منتخب مصر، ومنافسيه في المجموعة، بقوله: بالتأكيد نحن متحمسون للغاية ومستعدون للمشاركة في البطولة، ونسعى للمنافسة بقوة على اللقب، واستعددنا جيداً، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، وطموحنا بالتأكيد هو التتويج باللقب، وهو طموح مشروع لجميع المنتخبات المشاركة، لكن هدفنا نحن واضح وهو المنافسة على البطولة والفوز بها.



وأوضح: «واجهنا بعض الصعوبات في مرحلة تكوين المنتخب بسبب عدة ظروف، لكننا نثق تماماً في جميع اللاعبين، لأنهم جميعاً مميزون وقادرون على تقديم الأفضل، وهدفنا المنافسة على اللقب والوصول للمكانة الطبيعية التي تليق بمنتخب مصر، على الرغم أن ظروف هذا المنتخب صعبة بعض الشيء، لأنه تم تكوينه خلال 3 أشهر فقط، واستعدّدنا بخوض 6 مباريات ودية، بواقع مباراتين أمام تونس، ومباراتين أمام الجزائر، ومباراة أمام المغرب، وأخرى أمام البحرين، وحققنا نتائج إيجابية، إذ فزنا في 4 مباريات، وتعادلنا في واحدة، وخسرنا أخرى».

وأضاف: «واجهنا بعض التحديات، خاصة بعد غياب لاعبي بيراميدز المشارك في كأس القارات للأندية، والذين كانوا يشكّلون 6 أو 7 عناصر أساسية، وهو ما أثّر علينا نوعاً ما، لكننا نثق تماماً في اللاعبين الموجودين، وجميعهم على قدر المسؤولية، وجميع منتخبات المجموعة مميزة ولها تاريخ، فالأردن تأهلت إلى كأس العالم وتمتلك منتخباً قوياً، والإمارات كذلك من المنتخبات المميزة، والكويت تقدم مستويات جيدة، وبالتالي المجموعة ليست سهلة، والجميع يجتهد ويستعد بالشكل الأمثل».



وتابع: «نحن أيضاً نسعى بقوة، ودرسنا منتخبات المجموعة جيداً، ونتمنى أن يكون لاعبونا على قدر المسؤولية، وأن ننجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي، وبالتأكيد ستكون هناك منافسة قوية من المنتخبات الأخرى، إذ يشارك منتخب تونس بفريقه الأول، ومنتخب السعودية يمتلك مجموعة قوية للغاية من اللاعبين، كما أن قطر تملك منتخباً قوياً ويلعب على أرضه ووسط جماهيره، والعراق أيضاً فريق قوي، إضافة إلى منتخبي الجزائر والمغرب اللذين يشاركان بمنتخبات المحليين المدعمة ببعض اللاعبين المحترفين الذين يلعبون معاً منذ فترة طويلة، وفي الحقيقة، هناك 7 أو 8 منتخبات قوية، ولذلك ستكون المنافسة قوية للغاية».



وقال أحمد حسن: «أعتقد أن نسخة كأس العرب 2021 كانت مميزة للغاية، وكنت حاضراً خلالها، ثم شاهدنا كأس العالم، وأعتقد أن قطر أبهرت العالم بأكمله بتنظيمها لكأس العالم وكأس العرب قبلها، وأتوقع أن يكون التنظيم في هذه البطولة على أعلى مستوى، سواء من حيث الملاعب أو الإقامة أو الحضور الجماهيري، وأعتقد أن هذه النسخة لن تقل عن بطولة العرب 2021، وربما تكون أفضل بما شاهدناه من التنظيم الرائع في كأس العالم 2022، والتي كانت نسخة استثنائية جعلت العرب يشعرون جميعاً بالفخر».



وعن الحضور الجماهيري المصري، قال: «جماهير مصر دائماً، وتحديداً عندما نشارك في بطولات تُقام في الدول العربية، تكون موجودة بكثافة لدعم المنتخب، وأعتقد أننا سنجد الجماهير المصرية مساندة بقوة كما كان الحال في 2021، حيث شهدنا حضوراً كبيراً، كما تحرص الجاليات المصرية على التواجد والمساندة، وتتضح المساندة الجماهيرية دائماً من خلال النتائج، وكلما تقدمنا في البطولة، زاد الحضور والتشجيع، ورسالتي للجماهير أن يكونوا حاضرين ويدعموا منتخب بلادهم، ونحن بدورنا نسعى لأن نكون عند حسن ظنهم».



واختتم قائلاً: «أعتقد أن سيطرة دول شمال أفريقيا قد تستمر في النسخة الجديدة، نظراً لامتلاكها عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين، ونحن اخترنا أفضل اللاعبين والأنسب للمنتخب، وتُعد هذه البطولة فرصة حقيقية لإثبات الذات، ولمن لم يحصل على فرصة الظهور من قبل ليؤكد وجوده وقدراته، ومثل هذه البطولات تكون غالباً منصة لظهور نجوم جدد، كما حدث مع محمد عبدالمنعم وغيره من اللاعبين الذين تألقوا مع كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأسبق، ورسالتي للاعبين هي ضرورة التركيز وبذل قصارى جهدهم، وأن يدركوا أنهم يمثلون منتخباً هو الأفضل أفريقياً وعربياً».