بيع أكثر من 700 ألف تذكرة لكأس العرب



أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب المقرر انطلاقها في قطر الاثنين المقبل، اكتمال جميع الاستعدادات لاستضافة النسخة الثانية من البطولة وحتى 18 ديسمبر، بمشاركة أفضل 16 منتخباً. كما أعلنت عن بيع أكثر من 700 ألف تذكرة، ومنها 210 آلاف و209 تذاكر لجماهير من خارج قطر، وتم بيع العدد الأكبر من التذاكر لجماهير من قطر والأردن والسعودية، وحظيت البطولة باهتمام إعلامي واسع.



وتم تسجيل 3861 طلباً للحصول على التصاريح الإعلامية لتغطية منافسات البطولة، ومنهم 2085 طلباً من خارج قطر، وستستخدم 15 قناة تلفزيونية إقليمية وعالمية الاستوديوهات التي توفرها اللجنة المحلية المنظمة في الدوحة، فيما حصلت العديد من القنوات على حقوق بث المباريات.

وأعلن منظمو البطولة، أن استخدام مترو الدوحة سيكون مجانياً لجميع حاملي التذاكر في أيام المباريات، لتعزيز تجربة المشجعين مع تقارب المسافات بين جميع الاستادات الستة التي تستضيف مباريات البطولة.