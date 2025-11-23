«جحا» تعويذة كأس العرب 2025



أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب المقررة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، عن إطلاق التعويذة الرسمية للبطولة، والممثلة في شخصية «جحا» من التراث العربي، حيث يعد من الرموز الأدبية والفلكلورية في المنطقة بروحه الفكاهية وحكمته الظريفة. ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة، وتأهلت تلقائياً 9 من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في حين يتنافس 14 منتخباً على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، والتي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.



ويستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر المقبل، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا، أما المباراة النهائية، فستقام في 18 من الشهر نفسه، في استاد لوسيل الأيقوني، وتضم قائمة الاستادات التي تشهد مباريات البطولة الإقليمية، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى استاد 974.