الشارقة ضيفاً على الأهلي السعودي في مواجهة صعبة بدوري النخبة الآسيوية



يحل الشارقة ضيفاً على الأهلي السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالساعة العاشرة والربع من مساء غدٍ الاثنين بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من دوري منطقة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويسعى الشارقة جاهداً لوقف انزلاقه إلى سلسلة من النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، بعدما بدا وكأنه يخسر مباريات متتالية بعد أن افتتح مشواره القاري بأربع نقاط مهمة في أول جولتين بالفوز على ضيفه الغرافة القطري 4-3، والتعادل مع مضيفه السد القطري 1-1، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، لكنه خسر بعدها أمام ضيفه تراكتور الإيراني بخماسية نظيفة، وأمام مضيفه الاتحاد السعودي بثلاثية نظيفة في آخر جولتين، وما يزيد من الضغوط على الشارقة الغياب الكامل عن التسجيل في آخر جولتين، وهذا ينذر بمتاعب أمام فريق الأهلي القوي للغاية هجومياً.



في المقابل، يتقدم نادي الأهلي بشكل سلس في مشوار الدفاع عن لقبه، وجمع 10 نقاط بالفعل ليحتل المركز الثاني في ترتيب دوري منطقة الغرب، وبات على بعد نقاط قليلة من حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، وسجل الفريق 12 هدفاً، وهو الأعلى في البطولة، ويتوقع بالتالي أن تكون الأمور شديدة الصعوبة على الشارقة الذي يدخل المباراة بقيادة فنية جديدة مع المدرب الوطني عبد المجيد النمر، والذي ظهر مع الفريق رسمياً للمرة الأولى مساء أول من أمس، عندما خسر الشارقة أمام ضيفه بني ياس 1-4، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.