رغبة علاج الجراح تجمع شباب الأهلي والغرافة في النخبة الآسيوية



يستقبل شباب الأهلي ضيفه الغرافة القطري على ملعب استاد راشد في الثامنة من مساء غدٍ الاثنين، برغبة مشتركة من الفريقين بالعودة إلى طريق الانتصارات لعلاج جراح الخسارة من بوابة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما انتهت مسيرة «الفرسان» الخالية من الهزائم في الجولة الرابعة الماضية على يد مضيفه الدحيل القطري بالخسارة بنتيجة 1-4، في حين تعرض الغرافة للهزيمة أمام ضيفه الهلال السعودي متصدر دوري المنطقة الغربية بنتيجة 1-2.



ولم تكن خسارة شباب الأهلي متوقعة أمام الدحيل، بعدما حصد «الفرسان» 7 نقاط في بدايته الرائعة للنسخة الحالية من البطولة الآسيوية، ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري منطقة الغرب، ولكن «الفرسان» يستمدون ثقتهم قبل مواجهة الغد، من عدم الخسارة في آخر مباراتين أمام الغرافة.



ويتحلى لاعبو شباب الأهلي برغبة الفوز وتعويض خسارة الجولة الماضية، لأن حصد ثلاث نقاط أمام الغرافة، سيعيد الثقة إلى الفريق، ويعزز أيضاً آماله في إنهاء دوري منطقة الغرب، ضمن الثمانية الأوائل في سباق التأهل للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن لن يكون الأمر سهلاً أمام الغرافة متصدر الدوري القطري، وإن كان لا يحقق التألق نفسه في البطولة الآسيوية.



ولم يحصل الغرافة حتى الآن إلا على الثلاث نقاط التي حصدها من فوزه على الشرطة العراقي بهدفين دون مقابل، ووصل إلى دبي بسجل حافل بالخسارة، إذ خسر 5 من آخر 6 مباريات قارية خاضها خارج أرضه، وسيكون عليه التمسك بأمل تكرار انتصار مواطنه على شباب الأهلي في الجولة الماضية، والعودة إلى قطر بنقاط المباراة كاملة.