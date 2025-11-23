جماهير الهلال السوداني تخشى عقوبات «كاف» بعد الأحداث المؤسفة أمام مولودية



تخشى جماهير الهلال السوداني أن تطال عقوبة الإيقاف والغرامات المالية لاعبي الفريق، وخصوصاً النجم البوروندي جان كلود، مهاجم الفريق المتميز على خلفية أحداث الشغب المؤسفة التي اندلعت عقب مباراة الفريق ومولودية الجزائري بعد أن أكدت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بصدد إصدار قرارات تتعلق بالأحداث المؤسفة عقب انتهاء مباراة الهلال، ومولودية الجزائري، التي أقيمت برواندا في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى والتي انتهت بفوز الفريق السوداني بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي فاز على فريق نادي سانت إيلو لوبوبو الكونغولي بثلاثة أهداف لهدف.



واندلعت أحداث شغب تضمنت اشتباكات بالأيدي ومطاردات بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة وأظهرت مقاطع فيديو مصورة بهواتف محمولة اللاعب البوروندي جان كلود لاعب الهلال السوداني وهو ينطلق سريعاً باتجاه أمن الملاعب للاحتماء بهم فيما يطارده لاعب جزائري، قبل أن يتدخل أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية من الفريقين لتهدئة الموقف المشتعل.



وكشفت مصادر، أن سبب الأحداث يعود إلى الاستفزاز المتبادل بين لاعب الهلال جان كلود والمتواجدين في دكة بدلاء نادي فريق مولودية الجزائري بعد أن قام الأول برد قارورة مياه قذفت نحوه واتبعها بالرقص أمام دكة احتياطي الفريق الجزائري بطريقة وصفت بالاستفزازية، وهو ما أثار حنق عدد من اللاعبين الذين قاموا بمطاردته في مشهد أحدث هرجاً لفترة قبل أن يتم إخماده، بعد تصرف حكيم من قائد فريق الهلال محمد عبد الرحمن (الغربال) بذهابه إلى مدرب الفريق الجزائري والاعتذار له.